La tenente che ha guidato il balletto rischia la 'consegna di rigore'. E si difende: "Nessun discredito per la Marina" (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo lo scandalo per il fuoriprogramma avvenuto nella scuola Sottoufficiali di Taranto, la militare parla attraverso il suo avvocato: "L'intento è stato solo quello di rinfrancare lo spirito di tante giovani reclute sottoposte ad eccezionali precauzioni e ad isolamento dal resto... Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : tenente che La tenente che ha guidato il balletto rischia la 'consegna di rigore'. E si difende: "Nessun discredito per la Marina" La Repubblica Movida, chiuso per 5 giorni il Manakara di Tortoreto. Il locale: «Abbiamo fatto di tutto per evitare assembramenti»

Controlli anti coronavirus: chiuso per 5 giorni un locale della movida, il Manakara, e multe. I carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, diretti dal tenente colonnello Emanuele Mazzotta, con i c ...

Coronavirus, a Roma 12 nuovi casi: sono venti in totale nel Lazio. I dati Asl del 7 agosto

Sono dodici i nuovi casi di coronavirus a Roma, altri cinque nella provincia della Capitale, due a Latina e uno a Viterbo. Sono questi i dati emersi dalla task force della Regione tenuta con la Asl e ...

