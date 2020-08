La Spagna è il Paese Ue con più contagi. In Francia +2.300 casi. Trump: “In Usa Covid sta sparendo”. Ma infetti superano quota 5 milioni (Di sabato 8 agosto 2020) La seconda ondata della pandemia in Europa non accenna a rallentare. La Spagna è ormai il Paese con più casi nel continente, mentre in Francia sono stati registrati 2.300 contagi in 24 ore, con i parigini costretti d’ora in avanti a indossare la mascherina nei luoghi più affollati. Negli Stati Uniti, invece, Trump insiste sulla linea dell’ottimismo nonostante siano stati superati i 160mila morti e i 5 milioni di infetti. E in oriente è l’India, il terzo Paese più colpito al mondo dal Coronavirus, a conteggiare più di due milioni di casi. Uno scenario che continua a peggiorare, come rivela la Johns Hopkins University: le vittime da ... Leggi su ilfattoquotidiano

