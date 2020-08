La sorella di Ronaldo: “Non può fare tutto Cristiano. Sei ancora il migliore” (Di sabato 8 agosto 2020) L’eliminazione della Juventus dalla Champions League non è stata digerita dalla sorella di Cristiano Ronaldo. Elma Aveiro, sorella dell’asso portoghese si sfoga su Instagram: “Sono orgogliosa di vederti giocare e di vedere la tua dedizione ma purtroppo da solo non puoi fare tutto, di più è impossibile! Sai che il calcio è così, ma devi anche pensare di aver fatto del tuo meglio e di essere ancora il migliore”. Foto: Twitter Juventus Ufficiale View this post on Instagram O teu fizeste melhor que ninguém orgulho de te ver jogar , e ver a tua dedicação mas infelizmente sozinho não podes fazer tudo aliás mais é ... Leggi su alfredopedulla

