La scuola dell’innovazione è già un buco nell’acqua. I produttori di banchi bocciano il bando Arcuri: «Decideremo noi tempi e modalità» (Di sabato 8 agosto 2020) Ancora prima dell’inizio dell’anno scolastico il ministero dell’Istruzione rischia già una bruciante bocciatura. A rimandare Lucia Azzolina e il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, sono presidi e fornitori di banchi. La scuola dell’innovazione – con banchi monoposto a rotelle e sedie integrate – non ottiene la sufficienza. I dirigenti scolastici hanno chiesto al ministero dell’Istruzione 2,5 milioni di banchi singoli: 2.540.236, per la precisione, come riportato da Repubblica. Ma le richieste di banchi innovativi – per cui la ministra Azzolina si era spesa, provandoli in diretta tv e garantendone la qualità – da parte degli istituti sono state solo il 17% del totale: circa ... Leggi su open.online

