La pasta con crema di tonno e olive (Di sabato 8 agosto 2020) . Si prepara in pochissimo tempo ed è davvero irresistibile. Si tratta di un primo di pasta sfizioso, con tonno, pomodorini (facoltativi) e olive verdi. Gli ingredienti Gli ingredienti necessari per questo primo goloso sono questi: 400 grammi di pasta (anche all’uovo); 160 grammi di tonno sottolio; 200 grammi di formaggio spalmabile, tipo Philadelphia; 40 grammi di olive verdi snocciolate; sale e pepe quanto basta. La preparazione Per la preparazione fai così Prendi le olive verdi e le sminuzzi abbastanza finemente con un coltello. Poi prendi un frullatore e nel bicchiere metti il tonno sottolio, sgocciolato, il formaggio e le olive sminuzzate. Aggiusta di sale e pepe e fa’ andare il mixer per qualche ... Leggi su pianetadonne.blog

Iucasikeda : @kirigayajoonie mi fai la pasta con la panna - Comemigirano : @fabolik Oggi conviene comprare una robaccia cinese piuttosto che aggiustare! Mi hanno chiesto $150 solo per venir… - alederu78 : @CucchiRiccardo Ritengo Simone un buon allenatore, ma temo si brucerebbe in questo momento. Avrebbe bisogno (non me… - Laura_Bennati : RT @_IL_DIGA_: A pranzo ci vorrebbero dei Papozzi™ che ho immaginato essere questi: dei dischi di pasta di pizza, fritti, tagliati a tasca… - CattivissimaCat : RT @_IL_DIGA_: A pranzo ci vorrebbero dei Papozzi™ che ho immaginato essere questi: dei dischi di pasta di pizza, fritti, tagliati a tasca… -

Ultime Notizie dalla rete : pasta con A Ferragosto i fagiolini di Sant'Anna, con gli spaghetti Firenze Post Parte del ricavato del Beodo Urban Trail va in beneficienza

Bordighera. L’Associazione Culturale BordiEventi ha consegnato ieri parte del ricavato della recente Beodo Urban Trail nelle mani di Padre Faustino, presso la Chiesa di Terrasanta, per la sua attività ...

Dieta low Fodmap, cos’è e quali sono i cibi da evitare

Questo regime alimentare è stato creato appositamente per alleviare i sintomi di chi soffre della sindrome dell’intestino irritabile. Consiste nell’eliminazione per alcune settimane di alcuni gruppi d ...

Bordighera. L’Associazione Culturale BordiEventi ha consegnato ieri parte del ricavato della recente Beodo Urban Trail nelle mani di Padre Faustino, presso la Chiesa di Terrasanta, per la sua attività ...Questo regime alimentare è stato creato appositamente per alleviare i sintomi di chi soffre della sindrome dell’intestino irritabile. Consiste nell’eliminazione per alcune settimane di alcuni gruppi d ...