La mamma no-vax che perde la patria potestà sui vaccini in Trentino (Di sabato 8 agosto 2020) Il Corriere del Trentino racconta oggi la storia di una mamma residente nella Rotaliana che non voleva assolutamente far vaccinare il figlio: il giudice del tribunale dei minorenni di Trento ha dato ragione al padre firmando un provvedimento destinato probabilmente a fare scuola: la madre è stata privata della patria potestà in merito alla situazione vaccinale del figlio, che è stato immediatamente sottoposto a vaccinazione. La mamma no-vax che perde la patria potestà sui vaccini in Trentino Secondo il racconto del quotidiano il padre, difeso dall’avvocato Andrea Stefenelli, avrebbe appreso infatti le inclinazioni no vax della compagna quando era incinta. Stando a quanto ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : mamma vax Mamma no vax, tolta la patria potestà Il papà vince il ricorso in tribunale I giudici: «Sui vaccini al bimbo decide lui» l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Mamma no vax perde la patria potestà: non voleva vaccinare il figlio. Il padre potrà decidere autonomamente

TRENTO. Uno scontro sulla vaccinazione del figlio che è finito in tribunale. Da un lato la madre contraria che il proprio bambino di 2 anni fosse sottoposto a vaccinazioni mentre dall'altro lato c'è i ...

