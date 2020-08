La Ligue 1 guarda alla Serie A: «Società commerciale modello ideale» (Di sabato 8 agosto 2020) In un momento politicamente difficile per la LFP, i club della Ligue 1 guardano con interesse e anche con invidia a quanto sta avvenendo in Italia per la Lega Serie A. Secondo quanto riportato da Le Monde, intatti, la situazione in seno alla LFP è decisamente turbolenta. L’attuale presidente, Nathalie Boy de la Tour, ha … L'articolo La Ligue 1 guarda alla Serie A: «Società commerciale modello ideale» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Governance #Notizie La Ligue 1 guarda alla Serie A: «Società commerciale modello ideale»: In un momento politicame… - CalcioFinanza : La Ligue 1 guarda alla Serie A: «Società commerciale modello ideale» - salvatorecozza1 : RT @supersonico1986: Tre mesi a speculare su Guardiola, come se ambisse ad andare alla Juve, e poi guarda che strano il calcio: lui avanti… - supersonico1986 : Tre mesi a speculare su Guardiola, come se ambisse ad andare alla Juve, e poi guarda che strano il calcio: lui avan… - chiccobraga : @QuarterbackVio Ma non dico questo, penso che il rigore sia la scusa del perdente, all'andata imbarazzante, al rito… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue guarda Il Cagliari guarda al futuro, arrivano i fratelli Tramoni Centotrentuno.com La Ligue 1 guarda alla Serie A: «Società commerciale modello ideale»

In un momento politicamente difficile per la LFP, i club della Ligue 1 guardano con interesse e anche con invidia a quanto sta avvenendo in Italia per la Lega Serie A. Secondo quanto riportato da Le M ...

Lione, la conferenza stampa di Garcia

Conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Lione, Rudi Garcia, che domani affronterà la Juventus negli ottavi di finale della Champions League. L'andata è finita con il punteggio di 1-0 per i ...

In un momento politicamente difficile per la LFP, i club della Ligue 1 guardano con interesse e anche con invidia a quanto sta avvenendo in Italia per la Lega Serie A. Secondo quanto riportato da Le M ...Conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Lione, Rudi Garcia, che domani affronterà la Juventus negli ottavi di finale della Champions League. L'andata è finita con il punteggio di 1-0 per i ...