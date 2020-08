La Lega ha poco da esultare, crede di aver incastrato Conte ma il disastro lombardo resta (Di sabato 8 agosto 2020) Come già i cinque verbali del Comitato tecnico scientifico (Cts) pubblicati giovedì dal Governo, anche il famigerato documento redatto il 3 marzo scorso nel quale gli esperti proposero “di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due comuni (Alzano e Nembro, ndr), al fine di limitare la diffusione dell’infezione nelle aree contigue”, non aggiunge nulla di clamoroso a quanto già noto. Fu infatti lo stesso premier Conte, intervistato il 2 aprile dal Fatto Quotidiano, a spiegare che “la sera del 3 marzo il Comitato tecnico scientifico propone per la prima volta la possibilità di una nuova zona rossa per i comuni di Alzano lombardo e Nembro”. E di aver ricevuto l’approfondimento, “la sera del 5 marzo”, ... Leggi su lanotiziagiornale

In Parlamento il Pd si è diviso in quattro partiti: Partito Democratico, Italia Viva, Azione e Liberi Uguali. Con l'eccezione di +Europa, schieramento di consistenza risibile, i non fantastici 4 rappr ...

I vancanzieri di ritorno adesso importano il Covid

Vacanze poco spensierate e molto rischiose. C'è un nodo stretto che lega viaggi e aumento dei contagi da Covid. Solo ieri nell'Aretino una diciassettenne e quattro diciannovenni sono risultati positiv ...

