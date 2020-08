La Juventus ha scelto il dopo-Sarri, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. A poche ore dall’esonero di Maurizio Sarri dopo l'eliminazione negli ottavi di Champions per mano del Lione, la società bianconera ha deciso di affidare... Leggi su feedpress.me

