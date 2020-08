La Juventus ha deciso, il post-Sarri affidato ad Andrea Pirlo: sarà lui il nuovo allenatore bianconero (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus, il club bianconero ha scelto l’ex centrocampista per prendere il posto di Maurizio Sarri, esonerato nel primo pomeriggio di oggi. Foto Getty / Alessandro SabattiniDopo aver ricevuto pochi giorni fa l’incarico di allenare l’Under 23 della società campione d’Italia, ecco che in pochi giorni il mondo di Pirlo è cambiato di nuovo, con una pazzesca possibilità che gli capita tra le mani. Sono in corso alcuni colloqui con la dirigenza per limare gli ultimi dettagli, ma in giornata è atteso già l’annuncio ufficiale che sancirà l’inizio dell’era Pirlo in casa ... Leggi su sportfair

