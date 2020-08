La Juventus ha deciso , esonerato Maurizio Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri è stato esonerato. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Andrea Agnelli insomma ha preso la sua decisione definitiva prima di quanto ci si aspettasse. Troppo forti probabilmente i segnali degli ultimi mesi, con una squadra lontana dai progetti del suo allenatore e i risultati quasi mai in linea con le … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ore roventi alla Continassa, con il presidente Agnelli chiamato a prendere delle decisioni forti e immediate. Sarri verso l'esonero.Per l'allenatore è stata fatale l'eliminazione dalla Champions con il Lione. Per la successione, in pole ci sono Zidane e Simone Inzaghi TORINO. Manca ancora l'ufficialità, ma la Juventus avrebbe già ...