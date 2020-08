La Juve riparte da Andrea Pirlo: è il nuovo allenatore (Di sabato 8 agosto 2020) TORINO (ITALPRESS) – Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. A poche ore dall'esonero di Maurizio Sarri dopo l'eliminazione negli ottavi di Champions per mano del Lione, la società bianconera ha deciso di affidare la panchina al 41enne ex centrocampista che appena il 30 luglio scorso veniva annunciato come nuovo allenatore dell'Under 23 Juventina. Pirlo, che da giocatore ha vestito la maglia bianconera dal 2011 al 2015 vincendo 4 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana oltre a disputare una finale di Champions, è alla sua prima esperienza da allenatore. “Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio – si legge nella ... Leggi su iltempo

