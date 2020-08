La Juve ha deciso, Maurizio Sarri esonerato (Di sabato 8 agosto 2020) La Juve ha esonerato Maurizio Sarri. A poco più di 12 ore dalla clamorosa eliminazione dalla Champions League contro il Lione, è arrivata una notizia che per molti era già nell'aria, ma che non si pensava potesse arrivare in tempi così brevi. «Ci prenderemo qualche giorno per riflettere», aveva detto dopo la partita contro il Lione Andrea Agnelli, ma la riflessione è durata meno del previsto. Dimostrazione del fatto che il futuro di Sarri sulla panchina bianconera era appeso a un filo a prescindere, e che soltanto la conquista della Champions gli avrebbe garantito. «Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge ... Leggi su gqitalia

