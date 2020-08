La fidanzatina si ammala di coronavirus, 19enne va sotto la sua finestra per tutta la quarantena (Di sabato 8 agosto 2020) Si ammala di coronavirus e il fidanzato le resta accanto per tutta la quarantena . Non potendo starle fisicamente vicino, il 19enne Collin Ouellette del Texas ha preso una sedia e si è seduto davanti ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : fidanzatina ammala Coronavirus, Vittorio Feltri: "Le ore passate a cercare i nomi dei morti", una lettera a Bergamo LiberoQuotidiano.it