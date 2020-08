La farsa di Rossini scaccia i pensieri - (Di sabato 8 agosto 2020) Paolo Scotti Il Rof apre con "La cambiale di matrimonio". Al chiuso, con regole. Pesaro. Se è vero che il teatro crea un mondo a parte, separato da quello reale eppure a quello riferito, lo spettacolo che stasera inaugurerà il Rossini Opera Festival di Pesaro sarà -a tutti gli effetti- una farsa scacciapensieri. Eppure scaturita da una realtà tutt'altro che allegra. La cambiale di matrimonio anno 2020 sarà infatti ricordata come uno dei primi tentativi di allestire in epoca Covid un'opera nel chiuso di un teatro, piuttosto che all'aperto come si è fatto finora. Così il pubblico, che di solito va a teatro per lasciare la realtà fuori della porta, stavolta se la ritrova davanti agli occhi: l'orchestra in platea al posto degli spettatori, e gli spettatori nei ... Leggi su ilgiornale

