La difesa del Napoli si addormenta insieme all’arbitro, il Barça vince grazie a Messi e alla “grande spinta” (Di sabato 8 agosto 2020) Napoli, l’impresa non riesce. Ma era veramente difficile. Sconfitta al Camp Nou per 3-1, con un Barcellona che gioca solo un tempo e che vince grazie al solito Messi e alle amnesie dei difensori partenopei e dell’arbitro Cakir. E menomale che era esperto… La partita. L’inizio azzurro è incoraggiante, ma non c’è neanche il tempo di pensarci che il Barça va già avanti. Corner. Lenglet spinge. In tutti i sensi. Prima Demme, che butta a sua volta giù Koulibaly. Poi il pallone, insaccato in rete di testa. Complicità anche dei difensori azzurri, dormienti come il direttore di gara, al primo sonnellino (non sarà l’unico) del match. Anziché reagire allo svantaggio, però, il Napoli è passivo e al ... Leggi su calcioweb.eu

Il calcio vende sogni, ed il Napoli vola a Barcellona per comprarne uno. Prima Ancelotti con due sberle al Liverpool, 2-0 al San Paolo e 1-1 all’Anfield Road in un girone magnetico, poi Gattuso con lo ...

Calcio, Champions League 2020: Barcellona-Napoli 3-1. I catalani sfideranno ai quarti il Bayern Monaco

ma al 23' Messi mette il punto esclamativo con una giocata da applausi all’interno dell’area dopo aver portato a spasso mezza difesa avversaria. Loading... Loading... Sul finire della prima frazione, ...

