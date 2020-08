La Cina trema, un morto di peste bubbonica: isolato il villaggio della vittima (Di sabato 8 agosto 2020) E adesso arriva anche la peste bubbonica. Le autorità della regione cinese della Mongolia Interna hanno posto in isolamento un intero villaggio dopo la morte di un residente provocata dalla peste ... Leggi su leggo

E adesso arriva anche la peste bubbonica. Le autorità della regione cinese della Mongolia Interna hanno posto in isolamento un intero villaggio dopo la morte di un residente provocata dalla peste bubb ...