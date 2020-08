La 18enne tornata positiva dopo il viaggio di maturità in Croazia: «Siamo stati superficiali. Ora ho paura per i miei genitori» (Di sabato 8 agosto 2020) Andare in vacanza nell’estate della pandemia Coronavirus richiede massima attenzione. Come ha specificato di recente anche il capo della task force del Veneto, Andrea Crisanti. Ed è proprio in Veneto che è scoppiato un focolaio tra giovanissimi, al ritorno dal viaggio di maturità in Croazia sono risultati positivi in 8, su una comitiva di 13 persone. Tra i contagiati anche una 18enne che ha deciso di raccontare la sua esperienza. I giovani erano partiti con un pacchetto proposto da un’agenzia di Brescia. Ora più di 20 persone che hanno preso parte a quel viaggio sono in isolamento. «Nessuno indossava la mascherina» «La situazione sembrava così tranquilla, nessuno indossava la mascherina né gli animatori sul posto né il conducente ... Leggi su open.online

Open_gol : «Riconosco la troppa leggerezza. Da oggi in poi indosserò sempre la mascherina» - JamesZaky : RT @Open_gol: «Riconosco la troppa leggerezza. Da oggi in poi indosserò sempre la mascherina» - ercatenam : RT @Open_gol: «Riconosco la troppa leggerezza. Da oggi in poi indosserò sempre la mascherina» - Feversinger : RT @Open_gol: «Riconosco la troppa leggerezza. Da oggi in poi indosserò sempre la mascherina» - Open_gol : «Riconosco la troppa leggerezza. Da oggi in poi indosserò sempre la mascherina» -

Ultime Notizie dalla rete : 18enne tornata Syria ragazza 18enne salva uomo da infarto tra l'indifferenza... CheNews.it "7 giorni senza la mascherina". La vacanza finisce davvero male

Se in Italia l'emergenza sanitaria è agli sgoccioli, il rischio dei cosiddetti ''contagi d'importazione'' sembra essere appena iniziato: ora, il virus arriva dall'estero. Viaggia coi migranti, i turis ...

Coronavirus, i positivi tornano a salire: 552 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Il numero di positivi torna a salire in Italia e supera la soglia dei 500 nuovi casi in sole 24 ore. Sotto controllo i ricoveri e le terapie intensive. Dopo tre mesi di dati confortanti, i numeri sui ...

Se in Italia l'emergenza sanitaria è agli sgoccioli, il rischio dei cosiddetti ''contagi d'importazione'' sembra essere appena iniziato: ora, il virus arriva dall'estero. Viaggia coi migranti, i turis ...Il numero di positivi torna a salire in Italia e supera la soglia dei 500 nuovi casi in sole 24 ore. Sotto controllo i ricoveri e le terapie intensive. Dopo tre mesi di dati confortanti, i numeri sui ...