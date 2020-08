La 18enne di Padova: «Ho preso il Covid in Croazia, 7 giorni senza mascherina. Ora mi sento in colpa» (Di sabato 8 agosto 2020) Parla una delle giovani infettate dopo una vacanza sull’isola di Pag per festeggiare la maturità: «Nessuno indossava protezioni, ci siamo fatte condizionare. Ora temo per i miei genitori» Leggi su corriere

Corriere : La 18enne di Padova: “Ho preso il Covid in Croazia, 7 giorni senza mascherina. Ora mi sento in colpa” - HuffPostItalia : La 18enne di Padova: “Ho preso il Covid dopo 7 giorni senza mascherina in Croazia. Ora mi sento in colpa per i miei' - nchesenso : RT @ManekiStra: Ma pensa! - Umastru1 : La 18enne di Padova: «Ho preso il Covid in Croazia, 7 giorni senza mascherina. Ora mi sento in colpa»… - FScalmati : RT @MPSkino: La 18enne di Padova: «Ho preso il Covid in Croazia, 7 giorni senza mascherina. Ora mi sento in colpa» -