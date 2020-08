Kakà non ci sa fare con i pronostici: “Champions? Passano Juventus e Real Madrid” (Di sabato 8 agosto 2020) Ricardo Kakà si è reso protagonista di un divertente episodio social. In vista degli ottavi di Champions League disputati ieri sera, l’ex fantasista brasiliano tramite un tweet si era detto entusiasta della ripartenza della competizione europea, tanto da venire interrogato dal profilo ufficiale della Champions su quali squadre avrebbero passato il turno. La risposta dell’ex rossonero non si è fatta attendere e, sicuro, ha pronosticato Juventus e Real Madrid. Come è ben noto, il destino ha voluto diversamente e il siparietto social si è rivelato un vera e propria “gufata”. Leggi su sportface

runvaway : sì però per favore non dire niente te che porti sfiga - alxsxja : stai zitto non dire un cazzo per l'amor del cielo non dire nulla - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Kakà sbaglia entrambi i pronostici

