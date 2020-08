Juventus, UFFICIALE: Sarri esonerato, Pirlo nuovo allenatore. Firma fino al 2022 (Di sabato 8 agosto 2020) Pirlo UFFICIALE- La Juventus ha sollevato dall’incarico d’allenatore Maurizio Sarri e ha scelto Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Una scelta a sorpresa comunicata dalla società bianconera nelle scorse ore. Esonero… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

