Juventus, suggestione Andrea Pirlo dopo l’esonero di Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Il tecnico della Juventus Under 23, Andrea Pirlo è la suggestione della società bianconera per sostituire Sarri Andrea Pirlo, neo tecnico della Juventus Under 23, è uno dei candidati per la panchina della Juventus dopo l’esonero di Maurizio Sarri secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. L’ex giocatore di Juventus e Milan è infatti la suggestione della dirigenza bianconera per la guida tecnica della prima squadra. Il club sta comunque valutando profili di maggiore esperienza tra cui Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

