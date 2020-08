Juventus, Sky: “Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore bianconero” (Di sabato 8 agosto 2020) “Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus”. Una giornata davvero incredibile quella vissuta in casa bianconera con prima l’annuncio ufficiale dell’esonero di Maurizio Sarri poi il casting per il nuovo allenatore e in serata la situazione sembra ormai delineata sarà proprio il neo allenatore dell’Under 23 che comincerà dalla panchina più prestigiosa d’Italia come confermato dalla redazione di Sky Sport. Leggi su sportface

