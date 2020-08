Juventus, Sarri sbotta: “devastato dall’eliminazione, ma le domande sul mio esonero sono offensive” (Di sabato 8 agosto 2020) La panchina di Maurizio Sarri scricchiola? Nonostante lo scudetto festeggiato qualche giorno fa, l’allenatore bianconero è stato messo in discussione dalla cocente eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione. Sarri nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di buona prova dei suoi ragazzi, salvo poi tradire un certo nervosismo sulla domanda legata al proprio futuro: “se non fossi devastato moralmente per l’eliminazione, sarei contento della squadra. Secondo me abbiamo fatto una grande partita e abbiamo dovuto spendere tantissime energie. Abbiamo fatto una gran partita, sul 2-1 abbiamo avuto tre palle gol. La squadra in questi 5-6 giorni ha dimostrato di essersi rigenerata. Ci hanno creduto fino alla fine, hanno dato tutto, se dobbiamo dare delle responsabilità ... Leggi su sportfair

juventusfc : Obiettivo ? Lisbona! Le parole di #Sarri e @bonucci_leo19 - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - footmercato : Maurizio Sarri crie au scandale ! - cicciovettel95 : RT @Corriere: Juve flop: non perde solo Sarri ma la società e il calcio italiano (tranne Allegri) - mattiatml : Sogno #Zidane ma mi accontenterei pure di #Inzaghi pur di non vedere più #Sarri sulla panchina della #Juventus. -