JUVENTUS - Sarri ha le ore contate! Ecco i nomi dei possibili sostituti (Di sabato 8 agosto 2020) Secondo Il Mattino, Sarri avrebbe le ore contate Secondo il noto quotidiano , l'eliminazione agli ottavi di Champions contro il Lione potrebbe avere conseguenze sul futuro di Sarri in bianconero. Nell'ambiente c'è chi lo difende, pochi, altri che considerano già al ... Leggi su forzazzurri

juventusfc : Obiettivo ? Lisbona! Le parole di #Sarri e @bonucci_leo19 - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - footmercato : Maurizio Sarri crie au scandale ! - MaleficoRojo : #Sarri non è un allenatore da #Juventus, vi prego mandatelo via insieme a quel ridicolo mozzicone che tiene in bocc… - Dal1897 : Parliamo di progetti.Poi sento #Agnelli rispondere alla domanda: -Se rimane Sarri,comprerete giocatori adatti al su… -