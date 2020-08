Juventus, Sarri esonerato: il comunicato ufficiale (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri non più l’allenatore della Juventus. Il tecnico è stato esonerato dopo la sconfitta con il Lione in Champions League. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato: “Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra”, si legge sul sito della Juventus. “La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo – si legge nella nota – coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

