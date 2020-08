Juventus, Sarri esonerato: decisiva l’eliminazione dalla Champions League (Di sabato 8 agosto 2020) L'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è terminata.L'eliminazione dalla Champions League, a seguito della sfida di ieri contro il Lione, è stata fatale per le sorti dell'allenatore bianconero. I vertici del club di Torino hanno organizzato una riunione d'urgenza alla Continassa quest'oggi per decretare il futuro della panchina. Fin dalle ore successive al triplice fischio e non solo, tuttavia, aleggiava nell'aria l'ipotesi di un esonero. Record negativi, sconfitte con le dirette contendenti a seguito della ripresa della Serie A dopo il lockdown e, infine, il ko nel doppio confronto agli ottavi di finale contro un avversario sulla carta abbordabile. Un insieme di fattori che hanno reso inevitabile, agli occhi della dirigenza, l'addio.È per questa ragione che ... Leggi su mediagol

FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - romeoagresti : #Juventus: prevista per oggi una prima riunione in cui verrà valutato il futuro di Maurizio #Sarri @GoalItalia - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - _emsyawlayhw_ : RT @DiMarzio: #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - Hekatha : RT @SkyKaveh: Maurizio Sarri sacked by Juventus. Perfect job for another Mauricio -