Juventus, rivoluzione dopo il flop? Sarri esonerato, Paratici trema: il club si sbilancia sul futuro del ds… (Di sabato 8 agosto 2020) Aria di rivoluzione in casa Juventus.Non è bastata la vittoria ottenuta sul Lione per 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale: la Juventus, infatti, è ormai fuori dalla Champions League. Un flop difficile da digerire per la dirigenza piemontese, pronta ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Tante le domande che in queste ore si sono susseguite, dopo 12 mesi ricchi di alti e bassi, che hanno portato nella palmares bianconera solo il nono titolo consecutivo. Un bottino fin troppo magro che ha spinto i vertici del club a fare un'attenta valutazione tra campo ed extra campo. E' così che dopo l'esonero del tecnico Maurizio Sarri, ufficializzato solo nel pomeriggio, la posizione di ... Leggi su mediagol

