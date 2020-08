Juventus, Pjanic: “Ho sfidato il passato, ma adesso le nostre strade si dividono” (Di sabato 8 agosto 2020) “Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un pò. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque“. Questo è il pensiero esplicitato da Miralem Pjanic, il quale ha preferito affidare ai social network l’ultimo saluto alla Juventus, prima di approdare al Barcellona di Leo Messi. Il centrocampista bosniaco ha espresso parole al miele per il club che lo ha accolto nel 2016 e ha realizzato alcuni dei suoi sogni, quali vincere dei titoli importanti. Leggi su sportface

