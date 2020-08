Juventus, Pirlo sarà il nuovo allenatore: ufficialità attesa a breve (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus, che solamente poche ore ha ufficializzato l’addio di Maurizio Sarri, è già pronta ad annunciare il prossimo tecnico: sarà Andrea Pirlo Era destinato ad allenare l’Under 23, ma pare che alla sua prima esperienza da tecnico si ritroverà con una potenza come la Juventus. Stiamo parlando di Andrea Pirlo che, secondo quanto riferisce … L'articolo Juventus, Pirlo sarà il nuovo allenatore: ufficialità attesa a breve proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - DiMarzio : Valutazioni in corso in casa #Juventus, tra #Inzaghi e la suggestione #Pirlo - JAlfredoC10 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - justjazli : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -