Juventus, Paratici: “Sarri, non decisiva la Champions. Pirlo predestinato” (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus riparte da Andrea Pirlo. In una sola giornata, i bianconeri hanno rivoluzionato la guida tecnica della prima squadra. Una rifondazione che viene commentata dal direttore sportivo Fabio Paratici.caption id="attachment 781495" align="alignnone" width="1024" Paratici (Getty Images)/captionLE PAROLE DI ParaticiParatici fa il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport: "Le nostre valutazioni erano già state fatte tra di noi. Non è una partita a decidere le sorti di una persona. Le nostre valutazioni sono fatte su un'intera stagione. La decisione di puntare su Pirlo è stata naturale. Ha giocato con noi, è sempre stato in contatto con noi. E' stata una decisione molto naturale. Pensiamo che possa essere un predestinato come lo ... Leggi su itasportpress

romeoagresti : Rivoluzione #Juventus: occhi puntati ora su Fabio #Paratici, che potrebbe lasciare i ????@GoalItalia - DiMarzio : #Juventus, rivoluzione in atto: possibile addio anche di #Paratici - DiMarzio : Rivoluzione #Juventus: #Paratici pronto a continuare, ma salgono le quotazioni di #Cherubini ??… - tuttonapoli : Juventus, Paratici demolisce Sarri: 'Valutazioni fatte da tempo, sono frutto di un anno e non di ieri...' - bellalilli16 : RT @peppe844: #Sarri #SarriOut #Juve #Juventus #8agosto #Paratici PARATICI.. È SOLO.... BISOGNA... AFFIANCARLO AD UNO COME BRAIDA AD ESEMPI… -