Juventus, Maurizio Sarri esonerato: le reazioni social (FOTO) (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri verso l’esonero. L’eliminazione della Juventus agli ottavi di finale di Champions League è stata la classica gocci che ha fatto traboccare il vaso, al termine di una stagione deludente per il club, nonostante la vittorie del nono Scudetto consecutivo. Il comunicato ufficiale arriverà tra poche ore, ma le reazioni social dei tifosi non si fanno attendere. Ecco alcuni commenti degli utenti. Obiettivo centrato,#Sarri esonerato.#juve #Juventus #UCL pic.twitter.com/dLSxNpupFn — Jak (@jacopo aj91) August 8, 2020 Le mie preghiere forse stanno per essere esaurite!!! Vaffanculo #Sarri a mai più!!! #SarriOUT — Giacomo (@JamesToweryes) August 8, 2020 Ha pagato lui ... Leggi su sportface

FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - romeoagresti : #Juventus: prevista per oggi una prima riunione in cui verrà valutato il futuro di Maurizio #Sarri @GoalItalia - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - Culguy007 : RT @FabrizioRomano: Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - WazZzaUtd : Mauricio replacing Maurizio! #Juventus ?? -