Juventus, lo sfogo della sorella di Ronaldo: “Fare tutto da solo è impossibile” (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus è stata eliminata dal Lione agli ottavi di finale di Champions League, scatenando i commenti sui social. Anche Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha detto la sua: “Fare tutto da solo è impossibile…“. “Purtroppo non c’è nessuno come te. Orgogliosa di te Cristiano, migliore di sempre” ha scritto la sorella del fuoriclasse portoghese dopo Juventus-Lione. Leggi su sportface

Cristiano Ronaldo ha preso molto male l’eliminazione della Juventus dalla Champions per mano del Lione. È stato l’ultimo record negativo di una stagione nella quale la squadra allenata da mister Sarri ...Chissà se quando, qualche mese fa, il Ceo Fienga gli ha comunicato, non senza imbarazzi, che il ds Petrachi sarebbe stato allontanato per un messaggio di fuoco al presidente Pallotta, Paulo Fonseca av ...