Juventus-Lione, lo show di Garcia nel dopo partita. L’ex allenatore giallorosso manda un messaggio ai romanisti: “Ce l’abbiamo fatta” (Di sabato 8 agosto 2020) Rudi Garcia, tecnico del Lione ed ex allenatore della Roma, nella conferenza stampa del dopo partita, manda un messaggio ai tifosi romanisti: “Ragazzi ce l’abbiamo fatta!”, sottolineando tutta la soddisfazione nell’aver eliminato la Juventus dalla competizione europea. L'articolo Juventus-Lione, lo show di Garcia nel dopo partita. L’ex allenatore giallorosso manda un messaggio ai romanisti: “Ce l’abbiamo fatta” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Lo ha comunicato il club bianconero una manciata di minuti fa. “Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incar ...Il presidente non vuole perdere tempo e iniziare rapidamente la riflessione di cui ha parlato ieri sera in diretta TV al termine di Juve-Lione. Anche Paratici a rischio ... È arrivato il comunicato ...