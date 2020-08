Juventus-Lione, l’amarezza di Sarri nel dopo partita: “Ci abbiamo creduto fino alla fine. Questa sera vado a casa inferocito” (Di sabato 8 agosto 2020) “abbiamo dovuto spendere tante energie per tornare in partita e sul 2-1 abbiamo avuto delle palle gol. Se non fossi devastato per la qualificazione mancata sarei contentissimo per la squadra che ha dato tutto credendoci fino alla fine”. Sono le parole del tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, dopo l’eliminazione dei bianconeri negli ottavi di finale di Champions League per mano del Lione nonostante il successo per 2-1 allo Stadium. “Se dobbiamo dare delle responsabilità siamo usciti per l’andata con il Lione. Ci spiace tantissimo ma per la prestazione abbiamo ritirato fuori energia facendo una buona partita. Io della squadra ... Leggi su ilfattoquotidiano

stebellentani : +++Sky comunica che la programmazione notturna di prima fila hotclub verrá sostituita dalla replica di Juventus-Lione+++ ???? - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Da #Euro2004 ai k.o. con #Messi, fino al #Lione: le più grandi delusioni di #CR7 #Juve #Champions #UCL #Cristiano #Ronaldo… - MicheleCitarda : RT @IStalinisti: Il ritorno a casa così precoce di questa juventus è l’ennesima prova del fatto che la #TAV Torino-Lione serve davvero a po… -