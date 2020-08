Juventus, la sorella di Cristiano Ronaldo all’attacco sui social: fischiano le orecchie del club bianconero (Di sabato 8 agosto 2020) L’eliminazione della Juventus dalla Champions League è costata cara soprattutto a Maurizio Sarri, esonerato dal club bianconero nella giornata di oggi dopo un lungo summit dirigenziale. Una decisione difficile ufficializzata dal club bianconero, che ha deciso di ripartire da un altro allenatore per rilanciare l’assalto alla massima competizione europea. Foto Getty / Valerio PennicinoTra i più delusi anche Cristiano Ronaldo, i cui due gol non sono bastati per evitare la clamorosa uscita di scena della Juventus, che ha incassato anche le critiche indirette della sorella di CR7. Intervenuta su Instagram, Elma Aveiro ha punto i bianconeri: “hai fatto meglio di chiunque altro. Sono orgogliosa di ... Leggi su sportfair

