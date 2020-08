Juventus, inizia il toto allenatori: la lista dei candidati (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus ha poco tempo per affidare la panchina al nuovo allenatore: i probabili candidati per sostituire Maurizio Sarri La Juventus è già al lavoro per cercare il sostituto di Maurizio Sarri. Il tempo è poco e molto probabilmente la società ha già in mano il prossimo mister. La dirigenza ha il dovere di stringere i tempi per evitare gli errori della scorsa stagione ed affidare al futuro tecnico la squadra adatta alle sue caratteristiche. Il candidato principale è Simone Inzaghi, protagonista di un grande calcio con la Lazio. Il modulo utilizzato dal mister dei capitolini non è molto congeniale alle aspirazioni della Juventus, ma potrebbe anche cambiare le carte in tavola e adattarsi alla qualità che fornisce la rosa. Stando ad alcune indiscrezioni, i dialoghi ... Leggi su zon

