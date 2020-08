Juventus, incubo Champions (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA - Continua l'incubo della Juventus in Champions League : nonostante il 2-1 sul Lione la squadra bianconera saluta agli ottavi per l'1-0 subito in Francia . I bianconeri non vincono questa ... Leggi su corrieredellosport

DimitriCarmine : #JuventusLione #Juventus #8agosto ieri e finito un incubo iniziato circa 16 mesi fa... ora dovranno cambiare un bel… - er_bras : #Juventus Campione d'Europa e #Lazio Campione d'Italia. Post lockdown da incubo - aguidot : Mamma mia che INCUBO. CHE SCHIFO #Juventus #ChampionsLeague #JUVOL - PaoloParrini4 : #Champions #Juventus ... fine di un incubo ... sarri out ... - _GiorgioGreco : LA COPPA IL SOGNO E IL GRANDE INCUBO. #Juventus #ChampionsLeague -