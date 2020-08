Juventus, il saluto di Pjanic: “Ho fatto parte di qualcosa di grande” (Di sabato 8 agosto 2020) Miralem Pjanic saluta nel peggiore dei modi la Juventus. Dopo l'eliminazione agli ottavi di finale il centrocampista può concentrarsi al 100% sulla sua nuova avventura al Barcellona. L'ex Roma ha giocato per ben 4 stagioni con i colori bianconeri senza mai riuscire a togliersi grandi soddisfazioni in Europa.Pjanic SALUTA LA Juventuscaption id="attachment 895405" align="alignnone" width="300" Miralem Pjanic Juventus (getty images)/captionTramite Instagram Pjanic ha scritto queste parole sulla sua avventura bianconera: "Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di ... Leggi su itasportpress

La partita contro il Lione di ieri sera, che ha sancito l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, è stata l'ultima con la maglia bianconera di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, d ...

