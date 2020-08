Juventus fuori dalla Champions League (Di sabato 8 agosto 2020) Niente Final Eight, niente Champions League. Ancora una volta per la Juventus si è materializzato l'incubo peggiore. fuori agli ottavi di finale nonostante il successo per 2-1 sul Lione, vittorioso per 1-0 nell'andata del 26 febbraio in Francia prima della sospensione di campionati e coppe europee per la pandemia. Una sentenza pesantissima, un'eliminazione inattesa e clamorosa, tenuto conto che il Lione dal 4 marzo scorso, dopo la chiusura anticipata del campionato francese, aveva giocato una sola gara ufficiale (la finale persa di Coppa di Lega) e quattro amichevoli. Juventus v Olympique Lyon - UEFA Champions League Round of 16: Second LegChiellini consola Cristiano Ronaldo al termine della partitaDaniele Badolato - Juventus ... Leggi su gqitalia

