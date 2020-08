Juventus, “esonerato Sarri”. Decisiva l’eliminazione dalla Champions (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri è stato esonerato dal ruolo di tecnico della Juventus. Lo rivela il Corriere della Sera. A pesare sulla valutazione del tecnico la mancata qualificazione in Champions per i bianconeri, vincitori ieri allo Stadium per 2 a 1, ma sconfitti per 1 a 0 a Lione. Il presidente della squadra, Andrea Agnelli aveva valutato il bilancio di quest’anno come “agrodolce”, aggiungendo che è vero che c’erano state tante soddisfazioni in una “stagione difficilissima” ma ciò non è bastato per confermare il contratto al tecnico. Nonostante il nono campionato di fila vinto, infatti, “la Juventus in questo momento ha degli obiettivi che devono essere onorati” e che non possono essere ignorati. L’obiettivo di cui parla Agnelli è, ovviamente, la ... Leggi su ilfattoquotidiano

FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - GoalItalia : Non basta lo Scudetto: Maurizio Sarri esonerato dalla Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions ??? - 19Selim11 : RT @DiMarzio: #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - KikissGMoss : RT @DiMarzio: #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus “esonerato fotogallery - juve stabia - entella: la rissa IlCorrierino.com