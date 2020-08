Juventus, “esonerato Sarri”. Decisiva l’eliminazione dalla Champions League (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri è stato esonerato dal ruolo di tecnico della Juventus. Lo rivela il Corriere della Sera secondo cui manca solo l’ufficializzazione, attesa in giornata. A pesare sulla valutazione del tecnico la mancata qualificazione in Champions League per i bianconeri, vincitori ieri allo Stadium per 2 a 1, ma sconfitti per 1 a 0 a Lione. Dopo l’eliminazione, il presidente della squadra, Andrea Agnelli aveva valutato il bilancio di questa stagione definendolo “agrodolce“, aggiungendo che nonostante la vittoria del nono campionato di fila, “la Juventus in questo momento ha degli obiettivi che devono essere onorati” e che non possono essere ignorati. Si parla, ovviamente, della massima competizione europea: “Se prima avevamo un sogno – racconta Agnelli – ora ... Leggi su ilfattoquotidiano

