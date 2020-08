Juventus, è Andrea Pirlo il nuovo allenatore della prima squadra (Di sabato 8 agosto 2020) Colpo di scena clamoroso in casa Juventus. Dopo la dolorosissima eliminazione agli ottavi di Champions League ad opera del Lione, e l’esonero ufficializzato questa mattina per l’allenatore Maurizio Sarri, arriva in serata anche la notizia della nuova guida tecnica. Andrea Pirlo sarà l’allenatore della Juve: dalla U23 alla prima squadra, sostituisce Maurizio Sarri La scelta di Agnelli è su Andrea Pirlo, che di fatto viene promosso dalla formazione Under 23 alla prima squadra. Pirlo avrà quindi un vero e proprio battesimo di fuoco per la nuova carriera da allenatore, che comincia sulla panchina ... Leggi su italiasera

