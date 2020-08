Juventus, dopo Sarri salta anche Paratici? Intanto il club smentisce un possibile addio (Di sabato 8 agosto 2020) In casa Juventus è tempo di cambiamenti. dopo l'eliminazione in Champions League il presidente Agnelli ha deciso per l'esonero di Maurizio Sarri dopo una sola stagione. Durante la sua avventura bianconera l'allenatore toscano ha conquistato il nono scudetto consecutivo della storia del club, ma è incappato anche in due ko piuttosto importanti come quelli in Supercoppa e in Coppa Italia. L'ex tecnico del Napoli però potrebbe non essere il solo a lasciare la Juventus.ETÀ MEDIA TROPPO ALTA, Paratici OUT?caption id="attachment 781495" align="alignnone" width="300" Paratici (Getty Images)/captionNel post di Juve-Lione il presidente Agnelli aveva affermato che l'alta età media della rosa sarà oggetto ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : Valutazioni in corso in casa #Juventus, tra #Inzaghi e la suggestione #Pirlo - juventusfc : #JuveOL, match report: - Eurosport_IT : 2010: Real Madrid out con il Lione 2020: Juventus out con il Lione Per la prima volta dopo 10 anni, #Cristiano non… - Rosario_Umile : RT @CucchiRiccardo: Solo la #Juventus è in grado di esonerare il suo allenatore dopo aver vinto uno scudetto, il nono consecutivo. Qualunqu… - vpinto22 : RT @DiMarzio: Valutazioni in corso in casa #Juventus, tra #Inzaghi e la suggestione #Pirlo -