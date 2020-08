Juventus, dopo l’esclusione dalla Champions sui social spopolano gli sfottò: dalle canzoni agli ex allenatori. Ecco i migliori video (Di sabato 8 agosto 2020) dopo la vittoria amara con il Lione per 2 a 1 e la conseguente eliminazione dalla Champions League, in rete spopolano i meme e gli sfottò ai danni dei tifosi bianconeri. Ce ne sono di fantasiosi, alcuni con qualche coloritura di troppo, altri decisamente ironici e divertenti. Ne abbiamo selezionati alcuni (senza rancore) L'articolo Juventus, dopo l’esclusione dalla Champions sui social spopolano gli sfottò: dalle canzoni agli ex allenatori. Ecco i migliori video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

juventusfc : #JuveOL, match report: - DiMarzio : Valutazioni in corso in casa #Juventus, tra #Inzaghi e la suggestione #Pirlo - Eurosport_IT : 2010: Real Madrid out con il Lione 2020: Juventus out con il Lione Per la prima volta dopo 10 anni, #Cristiano non… - _Themella_ : RT @_Themella_: chissà se oggi tutti i BABBEI che han voluto Allegri fuori dalla Juventus sono ancora felici sia per il 'bel gioco' di quel… - AntonellaCica : RT @DiMarzio: Valutazioni in corso in casa #Juventus, tra #Inzaghi e la suggestione #Pirlo -