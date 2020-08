Juventus, Cuadrado: “Ringrazio Dio per quest’anno pieno di esperienze” (Di sabato 8 agosto 2020) “Triste per il risultato di ieri. Ma ringrazio Dio per questo anno pieno di esperienze, benedizioni e un campionato tutt’altro che semplice”. Con queste parole Juan Cuadrado commenta l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione agli ottavi di finale. Qualche giorno di riposo dei bianconeri dopo il pesante ko nel doppio confronto: “Benedizioni per tutti, adesso mi ricarico…”, ha chiosato Cuadrado in contemporanea con l’addio di Sarri. Leggi su sportface

TORINO – All’indomani della bruciante eliminazione dalla Champions League e nel giorno dell’esonero di Maurizio Sarri, non mancano parole di rammarico dei calciatori della Juventus sui social network: ...

