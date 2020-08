Juventus, Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione: “Tempo di riflessione” (FOTO) (Di sabato 8 agosto 2020) “E’ tempo di riflessione, di analizzare gli alti e bassi perche’ il pensiero critico e’ l’unico modo per migliorare. E un club enorme come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo”. In questo modo Cristiano Ronaldo commenta l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione e più in generale la stagione della Juventus. “Vincere la serie A in un anno cosi’ difficile e’ qualcosa di cui siamo orgogliosi – ammette in un post su Instagram il portoghese – i 37 gol con la Juve e gli 11 con la Nazionale mi fanno affrontare il futuro con rinnovata ambizione e voglia di continuare a migliorare, ma i tifosi ci chiedono di più: noi dobbiamo essere all’altezza delle più alte aspettative” ... Leggi su sportface

