Juventus, clamorosa decisione del club bianconero: esonerato Maurizio Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus, la società bianconera ha preso questa decisione in seguito ad un incontro andato in scena nella tarda mattinata di oggi alla Continassa. Decisiva l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League, maturata ieri sera nonostante la vittoria per 2-1 contro il Lione.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

sportli26181512 : Juventus, Sarri è stato esonerato: Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è stato esonerato. Un'accelerata clamoro… - Subbuteo_L : RT @AndreaInterNews: L'errore della Juventus due anni fa è stato quello di acquistare un calciatore più grande della sua stessa storia. Ope… - Pompeo94 : RT @AndreaInterNews: L'errore della Juventus due anni fa è stato quello di acquistare un calciatore più grande della sua stessa storia. Ope… - SantellaMarco : RT @AndreaInterNews: L'errore della Juventus due anni fa è stato quello di acquistare un calciatore più grande della sua stessa storia. Ope… - sensismo : RT @AndreaInterNews: L'errore della Juventus due anni fa è stato quello di acquistare un calciatore più grande della sua stessa storia. Ope… -