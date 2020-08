Juventus, Buffon scherza con Pirlo: “Adesso quindi dovrei chiamarti Mister?” (Di sabato 8 agosto 2020) “quindi ora dovrei chiamarti Mister!?!?! In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea!“. Questo è il tweet di benvenuto pubblicato da Gianluigi Buffon, diretto ad Andrea Pirlo, ufficialmente nominato nuovo allenatore della Juventus. Il portiere e l’ex centrocampista hanno condiviso la vittoria del Mondiale 2006 con la maglia azzurra, regalando una grande gioia ai tifosi italiani, per poi trovarsi insieme proprio alla corte del club piemontese. Leggi su sportface

