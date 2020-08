Juventus, bordate dalla sorella di Cristiano Ronaldo: “da solo non puoi fare tutto” [FOTO] (Di sabato 8 agosto 2020) Il giorno dopo fa ancora più male. Pesantissima eliminazione della Juventus contro il Lione, è risultata inutile la vittoria contro il Lione, il percorso in Europa è stato molto deludente. Sono in corso valutazioni da parte della dirigenza, sia sul fronte allenatore che calciatori, potrebbero verificarsi ribaltoni. Non è bastato il solito Cristiano Ronaldo, il portoghese ha provato a prendere la squadra sulle spalle, ma non è bastato. Sono arrivate bordate da parte della sorella Elma: “Hai fatto meglio di chiunque altro, caro fratello” ha scritto su twitter. “Sono orgogliosa di vederti giocare e di vedere la tua dedizione ma purtroppo da solo non puoi fare tutto, di più è ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Juventus, bordate dalla sorella di #CristianoRonaldo: 'da solo non puoi fare tutto' [FOTO] - - EMIGOAL : RT @LGramellini: #Conte e #Juventus è un matrimonio che non s'ha più da fare. Il mio punto sui rumors a seguito delle bordate di Conte all'… - kermit290179 : RT @LGramellini: #Conte e #Juventus è un matrimonio che non s'ha più da fare. Il mio punto sui rumors a seguito delle bordate di Conte all'… - LGramellini : #Conte e #Juventus è un matrimonio che non s'ha più da fare. Il mio punto sui rumors a seguito delle bordate di Con… - rinoc99 : È evidente che #Conte e #Marotta non possono coesistere, viste le bordate dell'allenatore. Alla #Juventus si 'lasci… -